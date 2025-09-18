Icona app
18 settembre 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 18 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Giovanni Macchi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, sarete pieni di energia e voglia di intraprendere nuove sfide. Le stelle favoriscono iniziative personali e professionali.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore sarete più concentrati sulle relazioni intime e sulla stabilità emotiva.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata ricca di idee e stimoli mentali. La comunicazione sarà uno strumento fondamentale sia nelle relazioni sociali sia sul lavoro.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sentirete l’esigenza di riflettere e pianificare. Le stelle invitano a non prendere decisioni affrettate e a considerare ogni aspetto delle situazioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 settembre 2025), vivrete una giornata dinamica e positiva. L’energia sarà alle stelle, favorendo iniziative professionali e creative.

Vergine

Cari Vergine, dovrete concentrarvi sulla precisione e sull’organizzazione. Le stelle favoriscono l’attenzione ai dettagli e la gestione dei compiti quotidiani.

Bilancia

Cari Bilancia, vivrete una giornata equilibrata e armoniosa. Le stelle favoriscono incontri piacevoli e collaborazioni stimolanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore avrete un forte intuito e determinazione. Le stelle incoraggiano a fidarsi del proprio istinto nelle scelte personali e professionali.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarete spinti a cercare nuove esperienze e avventure. Le stelle favoriscono la spontaneità e le occasioni di crescita personale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovrete concentrarvi su obiettivi concreti e sul raggiungimento di risultati pratici. Le stelle suggeriscono di unire disciplina e gestione delle emozioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 settembre 2025), nel corso delle prossime ore vivrete una giornata ricca di creatività e innovazione.

Pesci

Cari Pesci, sentirete il bisogno di armonia e di cura dei propri rapporti. Le stelle consigliano di dedicare tempo a se stessi e a chi è importante.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
