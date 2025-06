Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione, il Sole arriva domani nel segno e inizia la vostra stagione del cuore, mettete già oggi in gestazione tutto quanto promette bene per il lavoro, carriera, affari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, troppe persone instabili intorno, anche voi avete la tendenza a fraintendere e ad essere fraintesi. Siate molto asciutti e chiari quando parlate di questioni economiche, nemmeno il coniuge vi deve condizionare nelle decisioni. Nonostante il rumore provocato dai parenti riuniti, riuscirete in serata a trovare un momento di passione.

Gemelli

Cari Gemelli, con l’estate iniziano anche le pulizie, eliminate le situazioni che non vi interessano, cambiate casa, fissate la data delle nozze se siete fidanzati, prima dell’uscita di Giove. Siete circondati da colleghi e collaboratori antipatici, forse anche invidiosi, ma voi dovete pensare solo al traguardo finale.

Cancro

Cari Cancro, ritornano o cominciano le incomprensioni con le persone con cui siete in contatto quotidiano, succede ogni anno con Sole in Ariete, cercate di concludere le trattative in corso oggi Luna è positiva. Dovete avere fiducia, anche nel prossimo periodo le soluzioni ci sono, ma non dovete volare troppo in alto. Dialogo in famiglia!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 giugno 2025), potreste trovare qualcuno con cui puoi sistemarvi ed essere felici e sereni. Le finanze potrebbero non essere ideali, ma ci sono indicazioni di stabilità.

Vergine

Cari Vergine, alcuni di voi potrebbero prendere in considerazione l’idea di fare un viaggio. Per alcuni è indicato ereditare o acquistare una nuova residenza.

Bilancia

Cari Bilancia, avete un brillante futuro finanziario e potreste aumentare la vostra ricchezza. Dovete concentrarvi sul miglioramento della vostra salute e forma fisica iniziando una nuova routine. Il futuro del romanticismo sembra luminoso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, concentratevi sulla costruzione di legami più forti con i membri della famiglia trascorrendo più tempo con loro. Il lavoro di questa settimana dovrebbe andare bene per coloro che ricoprono ruoli senior.

Sagittario

Cari Sagittario, potrebbero presentarsi possibilità di acquistare o garantire una proprietà in affitto desiderabile. La preparazione all’esame e il rendimento scolastico dovrebbero essere le massime priorità per gli studenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è la possibilità che le vostre relazioni personali e la vostra vita familiare siano armoniose. Prendersi cura della propria dieta e aggiungere lo yoga può avere un effetto positivo sulla salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 giugno 2025), le grandi decisioni dovrebbero essere prese con cautela. Le stelle fanno presagire una certa imprevedibilità nella propria vita professionale. Evitate mosse affrettate.

Pesci

Cari Pesci, alcuni potrebbero avere nuove possibilità di acquistare una casa… Il successo accademico potrebbe venire dalla vostra parte. Voti più alti, una borsa di studio o l’accettazione di un ambito programma potrebbero essere i momenti salienti di questa settimana.