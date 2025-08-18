Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il cielo ti sprona ad alzare lo sguardo. Un incontro casuale può trasformarsi in un’opportunità. Oggi vale la regola: osare senza esagerare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, come una pianta che riceve acqua fresca, oggi ritrovi energia e motivazione. In amore, una parola gentile sarà più efficace di mille spiegazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle ti spingono a muoverti: contatti, messaggi e piccoli viaggi. Una conversazione inaspettata apre uno spiraglio interessante per il futuro.

Cancro

Cari Cancro, il cuore oggi ha bisogno di sicurezza, ma il destino potrebbe regalarti un’emozione improvvisa. Segui il tuo istinto e non sbaglierai.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 agosto 2025), come il sole che filtra tra le nuvole, torni a brillare dopo un momento di incertezza. In amore, la generosità è la tua arma segreta.

Vergine

Cari Vergine, una giornata ordinata, produttiva, con piccole soddisfazioni pratiche. In amore, la chiarezza sarà più seducente di qualsiasi mistero.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi la tua eleganza interiore risolve più di un problema. Una mano tesa verso qualcuno può creare un legame duraturo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle ti invitano a parlare meno e osservare di più. Potresti scoprire una verità che ribalta i tuoi piani.

Sagittario

Cari Sagittario, il richiamo dell’avventura è forte. Oggi basta un piccolo cambiamento di abitudini per sentirti di nuovo libero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata ti offre la possibilità di costruire qualcosa di stabile. In amore, un gesto concreto vale più di mille promesse.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 agosto 2025), come una corrente d’aria fresca, una novità ti scuote e ti rinnova. Accogli il cambiamento con entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, oggi l’empatia è il tuo faro. Un ascolto sincero ti avvicina a una persona importante, sia in amicizia che in amore.