Oroscopo Branko oggi, domenica 17 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto2025:
Cari Ariete, il vento del cambiamento soffia nelle tue vele: oggi puoi prendere decisioni coraggiose. Non aver paura di dire “sì” a un invito o a un’idea insolita.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, come un giardino che fiorisce lentamente, anche tu stai preparando un raccolto importante. In amore, la pazienza di oggi sarà la passione di domani.
Cari Gemelli, giornata di chiacchiere frizzanti e incontri inaspettati. Un consiglio ricevuto al volo può rivelarsi una piccola pepita d’oro per i tuoi progetti.
Cari Cancro, il mare delle emozioni è calmo, ma sotto la superficie si muove qualcosa di profondo. Segui l’onda e ascolta chi ti vuole bene: un consiglio sincero vale più di mille parole.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), il Sole illumina il tuo cammino, ma oggi una piccola nuvola ti invita a rallentare. Usa la giornata per pianificare e conservare energie.
Cari Vergine, come un orologiaio attento, oggi sistemi i dettagli che faranno girare meglio la tua vita. La precisione sarà la tua fortuna, sia sul lavoro che nei sentimenti.
Cari Bilancia, l’armonia oggi nasce da un compromesso elegante. Saper cedere qualcosa ti farà guadagnare molto di più, soprattutto in amore.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un’energia magnetica ti avvolge: usala per attrarre ciò che desideri. Qualcuno oggi potrebbe confidarti un segreto… ascolta con attenzione.
Cari Sagittario, l’orizzonte chiama e il cuore risponde. Anche se non puoi partire subito, puoi iniziare a costruire il viaggio dei tuoi sogni.
Cari amici dei Capricorno, il sentiero è ripido, ma ogni passo che fai ti porta più vicino alla vetta. In amore, la tua solidità è la roccia su cui qualcuno si appoggia.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), una scintilla creativa accende la tua giornata. Segui quell’idea, anche se sembra strana: potrebbe aprire una porta inattesa.
Cari Pesci, l’acqua oggi è limpida e riflette la tua anima. È il momento giusto per fare pace con qualcuno o per perdonare te stesso.