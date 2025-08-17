Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il vento del cambiamento soffia nelle tue vele: oggi puoi prendere decisioni coraggiose. Non aver paura di dire “sì” a un invito o a un’idea insolita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, come un giardino che fiorisce lentamente, anche tu stai preparando un raccolto importante. In amore, la pazienza di oggi sarà la passione di domani.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata di chiacchiere frizzanti e incontri inaspettati. Un consiglio ricevuto al volo può rivelarsi una piccola pepita d’oro per i tuoi progetti.

Cancro

Cari Cancro, il mare delle emozioni è calmo, ma sotto la superficie si muove qualcosa di profondo. Segui l’onda e ascolta chi ti vuole bene: un consiglio sincero vale più di mille parole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), il Sole illumina il tuo cammino, ma oggi una piccola nuvola ti invita a rallentare. Usa la giornata per pianificare e conservare energie.

Vergine

Cari Vergine, come un orologiaio attento, oggi sistemi i dettagli che faranno girare meglio la tua vita. La precisione sarà la tua fortuna, sia sul lavoro che nei sentimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia oggi nasce da un compromesso elegante. Saper cedere qualcosa ti farà guadagnare molto di più, soprattutto in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un’energia magnetica ti avvolge: usala per attrarre ciò che desideri. Qualcuno oggi potrebbe confidarti un segreto… ascolta con attenzione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte chiama e il cuore risponde. Anche se non puoi partire subito, puoi iniziare a costruire il viaggio dei tuoi sogni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il sentiero è ripido, ma ogni passo che fai ti porta più vicino alla vetta. In amore, la tua solidità è la roccia su cui qualcuno si appoggia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), una scintilla creativa accende la tua giornata. Segui quell’idea, anche se sembra strana: potrebbe aprire una porta inattesa.

Pesci

Cari Pesci, l’acqua oggi è limpida e riflette la tua anima. È il momento giusto per fare pace con qualcuno o per perdonare te stesso.