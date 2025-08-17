Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 17 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, il vento del cambiamento soffia nelle tue vele: oggi puoi prendere decisioni coraggiose. Non aver paura di dire “sì” a un invito o a un’idea insolita.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, come un giardino che fiorisce lentamente, anche tu stai preparando un raccolto importante. In amore, la pazienza di oggi sarà la passione di domani.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata di chiacchiere frizzanti e incontri inaspettati. Un consiglio ricevuto al volo può rivelarsi una piccola pepita d’oro per i tuoi progetti.

Cancro

Cari Cancro, il mare delle emozioni è calmo, ma sotto la superficie si muove qualcosa di profondo. Segui l’onda e ascolta chi ti vuole bene: un consiglio sincero vale più di mille parole.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), il Sole illumina il tuo cammino, ma oggi una piccola nuvola ti invita a rallentare. Usa la giornata per pianificare e conservare energie.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, come un orologiaio attento, oggi sistemi i dettagli che faranno girare meglio la tua vita. La precisione sarà la tua fortuna, sia sul lavoro che nei sentimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia oggi nasce da un compromesso elegante. Saper cedere qualcosa ti farà guadagnare molto di più, soprattutto in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un’energia magnetica ti avvolge: usala per attrarre ciò che desideri. Qualcuno oggi potrebbe confidarti un segreto… ascolta con attenzione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte chiama e il cuore risponde. Anche se non puoi partire subito, puoi iniziare a costruire il viaggio dei tuoi sogni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il sentiero è ripido, ma ogni passo che fai ti porta più vicino alla vetta. In amore, la tua solidità è la roccia su cui qualcuno si appoggia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 agosto 2025), una scintilla creativa accende la tua giornata. Segui quell’idea, anche se sembra strana: potrebbe aprire una porta inattesa.

Pesci

Cari Pesci, l’acqua oggi è limpida e riflette la tua anima. È il momento giusto per fare pace con qualcuno o per perdonare te stesso.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 agosto 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 17 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 16 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca