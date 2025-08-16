Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 16 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, una scintilla accende la tua giornata. Oggi la Luna ti invita a uscire dal guscio e a dire ciò che senti senza timore. Una proposta inattesa può aprire nuove strade.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la calma è il tuo punto di forza, ma oggi un imprevisto ti chiederà di essere rapido e flessibile. Venere sorride alle relazioni: un gesto gentile sarà ricambiato.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento di cambiamento soffia forte. Le tue parole oggi arrivano lontano, ma ricorda di ascoltare prima di parlare. Un messaggio o una telefonata possono cambiare il tono della giornata.

Cancro

Cari Cancro, il cuore batte forte: la Luna porta sensibilità e intuizione. È il momento di fidarti del tuo istinto in amore. Una scelta economica richiede attenzione e lungimiranza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 agosto 2025), il Sole ti dona energia e carisma, ma oggi è la diplomazia a fare la differenza. Una piccola rinuncia può trasformarsi in un grande guadagno futuro.

Vergine

Cari Vergine, giornata di piccoli successi: ogni passo avanti consolida la tua posizione. In amore, il desiderio di chiarezza trova ascolto. Sii aperto, ma senza perdere la tua prudenza.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio oggi è una danza: potresti sentirti sospeso tra due scelte. La Luna ti incoraggia a seguire ciò che ti fa stare bene. Nel lavoro, una collaborazione si rafforza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, senti la forza delle tue emozioni. Una verità nascosta può emergere, portando liberazione. In amore, è tempo di abbandonare vecchie paure e vivere con più passione.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte si allarga: oggi una notizia o un incontro ti fanno sognare in grande. Non è ancora il momento di agire, ma di pianificare con entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle ti premiano per la tua costanza. Sul lavoro, arriva un segnale di riconoscimento. In amore, un dialogo sincero porta stabilità e comprensione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 agosto 2025), l’originalità oggi è la tua arma migliore. Un’idea fuori dagli schemi può conquistare consensi. In amore, apri la porta a qualcosa di nuovo e sorprendente.

Pesci

Cari Pesci, giornata da vivere con il cuore. L’intuizione ti guida verso scelte felici. Una persona vicina ha bisogno della tua sensibilità: ascoltala, e riceverai più di quanto immagini.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca