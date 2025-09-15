Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 15 settembre 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra sarà una settimana piena di stimoli. Siete proiettati verso il futuro e pronti ad affrontare sfide professionali importanti.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro bisogno di stabilità si scontra con alcune novità impreviste. Sul lavoro potreste dover rivedere una strategia.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione torna protagonista. Avete molte idee e progetti, ma serve ordine. Le giornate centrali della settimana favoriranno i contatti professionali.

Cancro

Cari Cancro, questa settimana vi invita a guardarvi dentro. I legami affettivi diventano profondi, ma anche esigenti. Il lavoro procede.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 settembre 2025), avete bisogno di conferme, soprattutto sul piano lavorativo.

Vergine

Cari Vergine, con il Sole nel segno avete energia e chiarezza mentale. Ottimo periodo per fare scelte importanti. Nella vita sentimentale serve però più flessibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, state cercando equilibrio e non è facile. Le stelle vi aiutano nel ritrovare il vostro centro, soprattutto dopo metà settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete l’opportunità di lasciarvi alle spalle un periodo complesso. Oggi e domani giornate ideali per chiudere conti in sospeso.

Sagittario

Cari Sagittario, grande desiderio di novità. Siete pronti a spingervi oltre i limiti e a vivere nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta insolita ma intrigante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, continua la vostra marcia concreta verso gli obiettivi. Questa settimana offre possibilità di crescita sul piano economico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 settembre 2025), la vostra mente corre veloce, ma il corpo chiede più attenzione.

Pesci

Cari Pesci, settimana emotiva, ma profonda. La vostra sensibilità è un’arma, se usata con lucidità.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
