Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana inizia con slancio grazie alla Luna favorevole. Lunedì e martedì saranno ideali per affrontare questioni lavorative rimaste in sospeso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole in Cancro vi dona stabilità emotiva. È il momento ideale per dedicarsi a relazioni sincere.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo una settimana dinamica: Mercurio vi sostiene nella comunicazione. Le relazioni sociali sono al centro dell’attenzione.

Cancro

Cari Cancro, con Venere e Sole nel segno tutto gira intorno ai sentimenti. Se siete single, c’è la possibilità di un incontro importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 luglio 2025), è tempo di fare chiarezza: la settimana porta consapevolezze in amore e sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, i pianeti spingono a rivedere alcune scelte fatte nei mesi scorsi. Non si tratta di crisi, ma di crescita. In amore serve più spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, tensione nei primi giorni, ma già da mercoledì la situazione si alleggerisce. In amore, gesti semplici fanno la differenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, settimana ambigua con alti e bassi. Lunedì nervoso, ma recupero netto nel weekend.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte vi dona forza e grinta: approfittatene per portare avanti progetti ambiziosi. Le giornate centrali saranno le migliori. In coppia, maggiore attenzione alle esigenze del partner.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tanta voglia di costruire e di pianificare. Il lavoro richiede concentrazione, ma non trascurate i sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 luglio 2025), una ventata di novità vi coinvolge, ma attenzione a non disperdere energia.

Pesci

Cari Pesci, i sogni si fanno più chiari: ascoltate il vostro intuito. Ottima settimana per chi lavora nel settore creativo.