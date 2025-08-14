Icona app
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in posizione curiosa vi spinge a fare due passi oltre la zona di comfort. In amore siete come un espresso: brevi, intensi e pronti a lasciare il segno.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro sguardo ha la capacità di cambiare l’umore di chi vi incontra. In cucina, un tocco di fantasia farà miracoli.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento porta parole nuove: ascoltatele. Una chiamata inaspettata può trasformarsi in una bella sorpresa… o in un invito a cena.

Cancro

Cari Cancro, le stelle vi coccolano, ma vi chiedono anche di coccolarvi da soli. Un bagno caldo e un dolce al cucchiaio vi faranno dimenticare ogni nuvola.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 agosto 2025), Sole e Marte vi accendono: siete un faro nel buio. Occhio però a non accecare chi vi sta vicino con troppa energia.

Vergine

Cari Vergine, la precisione è la vostra arma, ma oggi serve un pizzico di caos creativo. Aprite le finestre… e il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro equilibrio oggi è come un’altalena: un po’ su, un po’ giù. Un messaggio affettuoso ristabilirà l’armonia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità alle stelle: sguardi che parlano e silenzi che dicono tutto. Non lasciate che un piccolo malinteso diventi una telenovela.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di libertà, ma anche di un punto di riferimento. Una passeggiata lunga sarà la risposta a domande che non sapevate di avere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, tenacia premiata: una notizia positiva arriva da una direzione che non vi aspettavate. Festeggiatela senza riserve.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 agosto 2025), fantasie in fermento: prendete un quaderno e scrivetele. Potrebbero diventare il vostro prossimo grande progetto.

Pesci

Cari Pesci, la Luna vi rende un po’ nostalgici, ma è proprio in questa malinconia che troverete ispirazione. Un vecchio ricordo oggi sorride di nuovo.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca