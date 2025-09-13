Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, il weekend parte con una spinta decisa: siete pieni di voglia di fare e lo si percepisce chiaramente. Attenzione però a non voler controllare tutto e tutti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le giornate del 13 e 14 settembre vi porteranno una ventata di stabilità. Dopo settimane movimentate, potete finalmente concedervi un po’ di calma. In amore si respira un’aria serena.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà un fine settimana ricco di stimoli mentali. Nuove idee, messaggi inaspettati e inviti movimentano il vostro sabato. Attenzione però a non cadere nella distrazione e a trascurare chi vi è vicino. Domenica ideale per riscoprire la leggerezza in amore.

Cancro

Cari Cancro, emozioni in primo piano. L’influenza lunare vi rende particolarmente sensibili e inclini a guardare dentro voi stessi. Sabato più teso, ma domenica porta dolcezza e una maggiore apertura emotiva.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 settembre 2025), il bisogno di esprimervi sarà molto forte. Questo fine settimana è perfetto per dedicarvi a passioni, attività artistiche o incontri sociali. In amore torna la passione.

Vergine

Cari Vergine, fine settimana centrato su voi stessi. Con il Sole nel vostro segno, siete al centro dell’attenzione. Approfittatene per fare chiarezza in ambito personale o per iniziare una nuova routine di benessere.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio, e questo fine settimana vi offre l’opportunità di ritrovarlo. Evitate il caos e circondatevi di cose belle e persone sincere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornate intense sotto il profilo emotivo. Sentite tutto con maggiore profondità e potreste voler chiarire una situazione che vi pesa da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, il bisogno di libertà si scontra con alcune responsabilità. Cercate di trovare un compromesso tra voglia di evasione e impegni concreti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna favorevole vi dona lucidità e concentrazione. Questo fine settimana è perfetto per prendere decisioni importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 settembre 2025), il fine settimana si apre con nuove idee e voglia di cambiamento. Siete pronti a lasciarvi alle spalle qualcosa che non vi rappresenta più.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità è amplificata. Sentite forte il bisogno di connessione, soprattutto con chi amate. Sabato ideale per condividere momenti intimi e profondi. Domenica potrebbe portare una rivelazione interiore.