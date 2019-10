Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 13 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 ottobre 2019:

Ariete

Nuovi amori e passioni per l’Ariete, che come sempre annunciano guerra, una guerra che vincerete. nascono sempre col rullo dei tamburi come se partisse per la guerra, sicuro di vincere. La luca piena si forma nel segno alle 23, ma voi la sentite già da tre giorni. Innamoramenti a prima vista richiedono supporto di altri pianeti e per questo ci sono Giove in Sagittario, che danno una mano anche sul lavoro. Mantenete la disciplina per la vostra forma fisica.

Toro

È stata una settimana buona ma impegnativa, e adesso siete un po’ esauriti; la Luna in acquario ha dato il via alle battaglie d’autunno, oggi la pressione deriva dalla Luna piena in ariete. I rapporti con le donne sono incostanti o difficili, e per questo vi toccherà essere riflessivi. Un cedimento in campo pratico-lavorativo potrebbe avere conseguenze future, meglio affrontare l’altro che cedere.

Gemelli

Quando da adolescenti vi siete innamorati per la prima volta l’adolescenza vi ha lasciato qualche difetto. La Luna adesso è fantastica per il sesso: esprimete la vostra visione dell’amore, fe chi vi ama ne sarà contento. Rinnovamento totale che interessa il vostro lavoro, Mercurio potrebbe farvi vincere il Nobel, Venere aiuta in famiglia e Marte (al top) vi infonde grinta e determinazione.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vede la Luna piena fare con voi ciò che vuole, e così vi ritroverete all’improvviso in un crogiolo passionale-sentimentale. Vi manca la capacità di mettere insieme giudizi e iniziative razionali. Ma qualcosa potrebbe farvi amare più di sempre, e fare leva sulla vostra istintività. Lasciate fuori le finanze. Emicrania.

Leone

Il chiarore di Luna piena, il Plenilunio in Ariete, può diventare l’occasione di rinnovare o trovare l’amore, ma vi fa anche tornare alla mente l’amore della prima giovinezza. La donna Leone, donna mediterranea, vive questa fase lunare, baciata da Giove, da protagonista in società. Riposo per gli uomini del segno.

Vergine

Anche se “non esistono più le mezze stagioni”, per voi i fiori d’autunno esistono sempre, a simboleggiare gli amori adulti, amori che si sviluppano dalla prima attrazione al legame definitivo. La Luna piena in Ariete vi fa vivere stupende emozioni e risveglia la passione. Tra un bacio e l’altro farete incontri ad alto livello, che vi aiuteranno con gli affari.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko la vostra emotività è il problema principale: ma l’influsso della Luna piena in Ariete vi permetter di fare chiaretta nei rapporti stretti e nelle collaborazioni. Siate prudenti in ogni attività fisica, Luna manda in tilt Marte e Saturno. Ma se volete vincere un Ariete, ce la farete! Sole in diretta con Giove, favorisce politici, industriali.

Scorpione

La confusione circonda tutti, ma in questa occasione, grazie al gusto dell’avventura che vi contraddistingue, ritroverete forza e il piacere della sfida. Partiamo dalla disponibilità generosa che mostrate nei confronti dell’altro sesso: alcuni di voi potrebbero gratificare più di una persona, perché le richieste non mancano. Ma avete una Venere esclusiva che vuole scegliere solo una persona e un amore. Luna, guadagni e successo.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko la Luna in Ariete potrebbe provocarvi un forte mal di testa. Sarà opportuno seguire una dieta leggera e fare sport. Piccole attenzioni che però non devono ostacolare la vita sociale e gli affari. Venere annuncia flirt extra coniugali.

Acquario

La vostra domenica sarà piena di luce, riscaldata dalla Luna in Ariete, che riesce a creare l’atmosfera giusta per un incontro d’amore, magari a una festa. Se poi il party è di un amico Bilancia, approfittate del sole nel segno per esercitare la vostra influenza sugli altri. Buon momento per reclutare dipendenti.

Pesci

Mercurio continua a spingere la vostra mente verso nuovi pensieri e parole, soprattutto nel lavoro. Ma se viaggiate farete incontri a sorpresa. Scorpione, Toro, Capricorno aumentano il potere degli influssi, e voi allargate il raggio d’azione. Anche una gita domenicale serve per far carriera! La Luna piena apre strade diverse a chi deve ricominciare, sentieri di furbizia mai praticati. Amore, siete unici.

