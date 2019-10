Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo giorno, nuovo oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina sono migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente annuncia in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 12 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede in ottima forma. Avrete l’occasione di portare a casa dei risultati che solo qualche giorno fa erano insperati. Arriveranno delle buone notizie, soprattutto per chi è in coppia, che vi faranno svoltare l’intero weekend. Se siete in trattativa per qualcosa, oggi avrete l’occasione di sbloccare l’affare. Impegnatevi.

TORO

Cari amici del Toro, nonostante sia la parte finale della settimana per voi esiste solo il lavoro. Sapete che tra oggi e domani avrete l’occasione di farvi alcuni importanti contatti e quindi siete concentrati solo su questo. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di rimandare alla prossima settimana qualsiasi altro problema, soprattutto se riguarda la famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete del tempo libero e non sapete a chi dedicarlo: siete contesi tra famiglia, partner e amici. Ma oggi siete così di buonumore che non volete deludere nessuno, quindi troverete un modo per rendere tutti felici allo stesso modo. Dedicatevi appieno ai rapporti personali e mettete in secondo piano lavoro, progetti per il futuro e ansie di qualsiasi tipo.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente stanchi. Siete spossati da una settimana che avete vissuto al massimo e adesso siete solo alla ricerca di riposo. Siete stufi di alcuni rapporti conflittuali, soprattutto in famiglia. In amore, invece, non è esclusa una fase di crisi con il partner, ma le stelle assicurano che sarà una cosa passeggera. Settimana prossima andrà già molto meglio.

LEONE

Cari Leone, anche voi non siete in grandissima forma. È successo qualcosa nei giorni scorsi che ha minato leggermente la fiducia che avete nel partner: le stelle vi consigliano di chiarire al più presto, prima che il sospetto si trasformi in rancore. Siete anche molto delusi dal lavoro, visto che vorreste ottenere molto di più di ciò che avete ma non riuscite in nessun modo. Aspettate tempi migliori.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia un sabato di riposo. Avete bisogno di ricaricare le batterie, ma la vostra stanchezza potrebbe anche essere un limite. Il vostro partner, infatti, sarà voglioso di organizzare qualcosa di particolare, ma voi non ne avrete voglia. State attenti a non deluderlo, proprio in questo giorno in cui potete stare insieme.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli, con tanto tempo da dedicare alle persone a cui vogliono bene e una grandissima voglia di stare bene senza pensare alle preoccupazioni del lavoro. Approfittate di ogni momento di questo sabato.

