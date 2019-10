Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come ogni giorno anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, interviene sempre in alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 12 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, in questo sabato avrete più stress che capelli. Vi sentite nella morsa delle vostre responsabilità, sia per quanto riguarda il lavoro che la famiglia. Le stelle vi mettono in guardia perché questo vostro malessere potrebbe comportare qualche incomprensione con il partner. Se siete single, invece, ci sono buone possibilità che il vostro cuore torni a battere per qualcuno.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede in una fase positiva della vostra vita. Man mano che si avvicina il momento del compleanno, infatti, il vostro umore tende a crescere. Anche perché state per ricongiungervi con una persona speciale, che è rimasta lontano per molto tempo. Non mancheranno momenti di grande passione: preparatevi per bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche per voi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi promette ottimi momenti dal punto di vista sentimentale. Le nuove relazioni saranno favorite dalle stelle, ma anche quelle di lungo corso che hanno bisogno di nuovi stimoli per andare avanti. Aspettatevi belle notizie anche sul lavoro, visto che alcuni progetti che state coordinando raggiungeranno ottimi risultati, anche oltre le vostre previsioni.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox oggi siete parecchio stanchi. Quella che sta per finire è stata una settimana molto impegnativa, soprattutto perché alcuni di voi hanno dovuto fronteggiare alcuni spiacevoli imprevisti in famiglia. Approfittate di questo sabato per riposare, senza esporvi troppo in alcune discussioni in cui sarete coinvolti senza il vostro volere.

ACQUARIO

Cari Acquario, finalmente è il momento di riavvicinarvi a una persona speciale per voi. Negli ultimi tempi avete ridotto al minimo gli incontri, ma le stelle vi spronano a tirare nuovamente la testa fuori dalla sabbia. Basta nascondervi, non abbiate paura dei vostri sentimenti. Nel suo oroscopo di oggi, Paolo Fox vi invita inoltre a non trascurate i segnali che vi arrivano dal lavoro: forse è il momento di rimettere tutto in discussione e cercare altro.

PESCI

Cari amici dei Pesci, concludiamo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox con il vostro segno. Quella che vi aspetta è una giornata molto positiva, durante la quale dovrete affrontare diverse novità che però vi lasceranno molto soddisfatti. Avete capito, soprattutto sul lavoro, che la strategia di stare fermi ad aspettare una manna dal cielo non paga: meglio muoversi e crearsi la fortuna con impegno e perseveranza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: si apre per voi un periodo del tutto nuovo, durante il quale farete di tutto per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi. Non vedete l’ora di rimboccarvi le maniche e zittire tutti i vostri detrattori. Le stelle saranno al vostro fianco.

