Oroscopo oggi: domenica 13 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 11 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 13 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, per voi inizia una domenica all’insegna dell’allegria. Avete una grandissima voglia di divertirvi e nel farlo coinvolgerete una persona che non avreste mai pensato: un familiare con cui avete avuto molto da ridire. Siete pronti a passare sopra a ogni incomprensione: alla fine della giornata, sarete soddisfatti della vostra decisione.

Toro

Cari Toro, oggi sarà una giornata durante la quale le energie verranno meno. Avete voglia di riposare, senza impegnarvi in nulla che vi possa portare stress. Vi basta già quello accumulato in settimana sul lavoro: nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo di oggi, riceverete una brutta sorpresa da questo punto di vista. Tenetevi forte.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli si apre una domenica all’insegna della noia e della routine. Non farete nulla di particolare in questa giornata, anche perché – in alcuni casi per il meteo, in altri per decisioni non vostre – falliranno alcuni progetti che avevate programmato. Non vi resta che rimanere a casa, in attesa di momenti migliori.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede molto strani agli occhi di chi vi conosce bene. Siete persone solitamente loquaci, che tengono banco grazie alla loro voglia di fare e alla loro capacità di divertire. Ma qualcuno, al pranzo della domenica, vi vedrà particolarmente taciturni. È il momento di confessare a chi vi vuol bene l’origine del vostro malessere. Dopo, vi sentirete molto meglio.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi consiglia di non esporvi troppo in alcune questioni familiari. Meglio rimanere in attesa di tempi migliori, piuttosto che intervenire rischiando di mettere a repentaglio alcuni rapporti. Fate solo il vostro: ordinaria amministrazione e attesa. In serata riceverete una bella notizia dal punto di vista lavorativo.

Vergine

Amici della Vergine, in questa giornata dovete prepararvi a una grossa delusione in amore. Avete investito tempo ed energie in una relazione che alla fine si è rivelata fallimentare: avete poco da rimproverarvi, dunque rimboccatevi le maniche e cercate subito di reagire. I veri amici saranno al vostro fianco in questa fase delicata.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi 13 ottobre, vivranno una giornata ricca di divertimento grazie agli amici. Dedicate questa domenica soltanto a voi stessi e allo svago, senza pensare al lavoro né tanto meno a quella persona che vi fa battere il cuore ma anche soffrire tanto. Arriveranno tempi migliori, magari da novembre.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in questa domenica le stelle vi promettono incontri molto galanti. Se siete single, il consiglio è quello di indossare il vestito migliore e andare a quella festa a cui vi hanno invitato. A volte è proprio quando pensiamo di annoiarci che poi ci divertiamo da morire. Sono favorite le nuove conoscenze, dunque niente timidezza.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi – 13 ottobre 2019 – avranno soltanto una gran voglia di dedicarsi alla famiglia. Man mano che si avvicina la stagione invernale, infatti, diventa sempre più piacevole passare giornate intere in casa, circondato dagli affetti. I single, invece, faranno bene a smettere di pensare a una persona che li fa solo soffrire. Guardate avanti.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete delle persone molto testarde, ma adesso state superando ogni limite. Alcuni di voi si sono fissati con una persona che non fa altro che garantirvi delusioni. Le stelle vi consigliano di mettervi il cuore in pace e iniziare a guardare altrove, ma per voi non è facile. Seguite il vostro cuore, ma mettete in conto nuove sofferenze.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario, oggi, hanno un oroscopo tutto concentrato sulla famiglia. Anche voi, infatti, non resistite al fascino della domenica con i parenti: vi dedicate a loro e a nient’altro. Al lavoro e ai problemi emersi negli ultimi giorni tornerete a pensare domani. Cercate di distrarvi e di passare delle ore piacevoli, tra ricordi e divertimento.

Pesci

Amici dei Pesci, dov’è finita la vostra voglia di fare? Siete diventati pigri tutto all’improvviso? Le stelle vi incitano a darvi da fare: non rilassatevi troppo, altrimenti quando dovrete tornare in carreggiata sarà ancora più complicato. Anche se è domenica, anzi, cercate di concentrarvi sui vostri obiettivi. Da settimana prossima si torna a lottare.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

