Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, c’è grande vitalità. Marte vi dona energia e determinazione, ottimo per affrontare sfide lavorative. Attenzione alle parole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è arrivato il momento di lasciar andare le rigidità. Lavoro: si aprono possibilità interessanti legate a contatti esterni. In amore, se siete single, un’amicizia potrebbe evolversi.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole è nel vostro segno e vi spinge a brillare. Energia, intuizione e simpatia vi rendono protagonisti. In amore siete in forma smagliante.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di silenzio e riflessione, ma la settimana vi sprona a fare chiarezza. Torna il desiderio di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per chiudere una fase e pensare al futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 giugno 2025), la vostra capacità di leadership viene premiata in queste ore di metà giugno: potreste ricevere un incarico o una proposta importante.

Vergine

Cari Vergine, cercate di non essere troppo critici con voi stessi. L’amore ha bisogno di gesti concreti.

Bilancia

Cari Bilancia, periodo interessante per riallacciare rapporti interrotti, sia sul lavoro sia in amore. Le stelle favoriscono la comunicazione e le trattative.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa per voi è una settimana di passione e trasformazioni. In amore potreste vivere emozioni forti, ma anche conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di chiudere vecchie questioni per fare spazio a nuovi progetti.

Sagittario

Cari Sagittario, vi aspetta una settimana molto dinamica: ottimo momento per chi viaggia o studia. I pianeti favoriscono le relazioni, anche con persone lontane.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro richiede il massimo impegno, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. L’amore è in ripresa, soprattutto se mettete da parte l’orgoglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 giugno 2025), la vostra visione fuori dagli schemi sarà premiata. Ottimo periodo per collaborazioni originali. L’amore ha bisogno della vostra autenticità.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di serenità e le stelle sembrano offrirla. In amore torna la voglia di condivisione profonda. Per quanto riguarda il lavoro, prendete tempo per riflettere prima di decidere.