Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore e giornate vi sentirete pieni di energia e desiderosi di intraprendere nuove attività. Cercate di indirizzare questa vitalità verso obiettivi specifici. La vostra sincerità sarà un vantaggio in amore.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata propizia per mettere a posto le relazioni e le questioni pratiche. Cercate di mostrarvi più aperti al dialogo.

Gemelli

Cari Gemelli, vi attende una giornata stimolante. La vostra mente sarà brillante e in grado di cogliere nuove opportunità. Nella sfera amorosa, evitate fraintendimenti comunicando in modo sincero.

Cancro

Cari Cancro, l’aria è più distesa del solito in queste ore, ma non per questo meno profonda. Sarà un buon momento per dedicarvi ai legami famigliari e per esprimere apertamente i vostri sentimenti. Potrebbero arrivare notizie interessanti sul lavoro.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 settembre 2025), la giornata si presenta ricca di sfide e opportunità. Sarà importante prestare attenzione all’ambito lavorativo, dove potreste ottenere dei riconoscimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la giornata vi spinge a chiarire i vostri pensieri e le vostre priorità. La vostra lucidità mentale sarà eccellente. Utilizzate questa energia per risolvere questioni passate.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà un giorno propizio per chiarire situazioni e instaurare nuove collaborazioni. A livello lavorativo, potreste avere l’opportunità di creare collaborazioni vantaggiose.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà un giovedì che si contraddistinguerà per le forti emozioni. Sarete motivati a perseguire i vostri obiettivi, ma ricordate di ascoltare anche le persone che vi circondano.

Sagittario

Cari Sagittario, l’energia e il desiderio di rinnovamento vi spronano a esplorare nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere offerte interessanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà un giorno concreto e produttivo. Le stelle vi sostengono nel completare progetti estremamente importanti. Spese impreviste.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 settembre 2025), Giovedì è propizio per esprimere la vostra creatività e le vostre idee innovative. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare complimenti inaspettati.

Pesci

Cari Pesci, giovedì sarà il vostro intuito a essere particolarmente brillante. Sarà un momento favorevole per prendere decisioni importanti e per esplorare i vostri sentimenti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 9 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca