Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, questa settimana porta nuova energia: potrete affrontare con coraggio le sfide.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità nei rapporti personali grazie a Venere in posizione favorevole. Sul fronte lavorativo, è importante mantenere la calma.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete protagonisti di momenti di grande comunicazione. La capacità di dialogare e negoziare sarà fondamentale per risolvere questioni aperte.

Cancro

Cari Cancro, la settimana invita a prendersi cura delle proprie emozioni. È un periodo favorevole per rafforzare legami affettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 settembre 2025), nel corso delle prossime ore vi sentirete particolarmente motivati e ambiziosi.

Vergine

Cari Vergine, dovete concentrarvi sull’organizzazione. La settimana è ideale per mettere ordine nella vita personale e professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, state vivendo un momento di equilibrio grazie a Venere che favorisce l’armonia nelle relazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state attraversando una fase di trasformazione. Nuove idee emergono, ma è importante ponderare bene le decisioni.

Sagittario

Cari Sagittario, sentite l’impulso di esplorare nuove strade. È un momento favorevole per avviare progetti innovativi, ma è necessario bilanciare entusiasmo e realismo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete puntare sulla pazienza e la costanza. Il lavoro porterà risultati positivi, purché si mantenga un approccio metodico e si evitino inutili stress.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 1 settembre 2025), in arrivo un’ondata di creatività. È il momento giusto per sperimentare nuove idee e approcci.

Pesci

Cari Pesci, sarete guidati dall’intuito. La settimana è favorevole per approfondire le relazioni personali e per prendere decisioni importanti con maggiore consapevolezza.