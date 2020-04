Le previsioni meteo: a Pasqua e Pasquetta sole e 25 gradi in quasi tutta Italia

Meteo Pasqua e Pasquetta 2020: sole e temperature alte in tutta Italia

Quelle che stanno per arrivare saranno una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del bel tempo, con temperature alte in tutta Italia: hanno il sapore della beffa le prime previsioni meteo del prossimo weekend, con tanto di ponte festivo, che tutti noi passeremo però a casa a causa della pandemia da Coronavirus. Molto probabilmente, dunque, passeremo domenica 12 e lunedì 13 aprile affacciati alla finestra, con tanto di sospiri per lo “spreco” delle prime giornate davvero primaverili di quest’anno.

Secondo il meteo, infatti, a Pasqua arriverà sull’Italia un anticiclone africano che porterà le temperature fino a 25 gradi su quasi tutta la Penisola. Caldo e cielo sereno si ripeteranno anche nel giorno di Pasquetta, mentre dal giorno successivo si potrebbe assistere – secondo i meteorologi – a un parziale indebolimento dell’anticiclone, soprattutto sul versante occidentale dell’Italia.

Già da oggi – mercoledì 8 aprile 2020 – in molte zone d’Italia si sta assistendo comunque a un innalzamento delle temperature. In giornata sono previsti picchi nelle colonnine di mercurio fino a 21-23 gradi, mentre il bel tempo sarà sparso, eccezion fatta per qualche nuvola su Lazio, Calabria, Sardegna e Sicilia. Qualche pioggia è prevista solo nel pomeriggio tra Calabria e Sicilia. Da domani, poi, proseguirà il progressivo miglioramento della situazione climatica (giovedì punte di 23-24 gradi) fino all’exploit nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Al Centro-Nord si supereranno decisamente le medie stagionali, con picchi di 25 gradi nel weekend.

