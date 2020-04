Le zanzare possono trasmettere il Coronavirus? La risposta degli esperti

Mentre a causa del Covid-19 siamo tutti rinchiusi nelle nostre case, fuori dalla finestra è arrivata la primavera e con essa anche le prime zanzare: in questi giorni, sono in tanti a chiedersi se questi fastidiosissimi insetti – con le loro punture – abbiano una qualche minima possibilità di trasmettere il Coronavirus di persona in persona. Entrando a contatto con il sangue di diversi esseri umani, infatti, è facile pensare che le zanzare siano un potenziale veicolo del virus. La risposta, però, in realtà al momento sembra essere negativa: tra i virus che resistono nell’organismo delle zanzare e possono quindi essere trasmessi all’uomo non sembra esserci anche il Covid.

Sull’argomento, nelle scorse settimane, si sono pronunciati diversi esperti. A partire dal professor Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Le zanzare – ha detto il professore nel corso di una puntata di Agorà, su Rai 3 – non trasmettono assolutamente il virus”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il noto virologo Roberto Burioni: “Non dovete immaginare una zanzara come una siringa – ha spiegato – che prende del sangue e lo immette in altre persone. Le zanzare trasmettono pericolosissime malattie, sono gli animali che uccidono più uomini ogni anno (centinaia di migliaia di persone). Ma perché la zanzara, dopo aver punto qualcuno, sia in condizioni di infettare un’altra persona, al suo interno deve replicarsi l’agente patogeno: succede per la malaria o per il virus della febbre gialla. Non è questo il caso del Coronavirus. Se la zanzara punge un infetto, non succede nulla: la zanzara non viene infettata e quindi non può neanche contagiare un’altra persona. Nell’epidemia di Coronavirus, le zanzare non hanno alcun ruolo per fortuna”.

Anche il sito ufficiale del ministero della Salute è molto chiaro a questo proposito: “Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso. Dire che possa essere trasmesso dalle zanzare è una bufala”. Di conseguenza, ricorda il sito del ministero, è importantissimo lavarsi spesso e bene le mani e non toccarsi di continuo la faccia.

