Zoe Cristofoli sul presunto video di Theo Hernandez diffuso da Corona

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, replica alle accuse di Fabrizio Corona, che di recente ha diffuso un video che vedrebbe protagonista proprio il calciatore del Milan mentre picchia una ragazza in un locale di Milano sotto l’effetto della cosiddetta “droga del palloncino”.

Il giocatore francese non ha ufficialmente commentato le accuse di Fabrizio Corona, mentre la sua compagna ha ora rivelato che lei e Theo Hernandez hanno denunciato l’ex paparazzo.

Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram in cui ha anche dichiarato rispondendo a un follower: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Sembra folle anche il dover dare spiegazioni. Cerca attenzioni che nessuno gli dà, se torna in galera non dispiacerà a nessuno”.

“Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza” ha aggiunto la modella.

A un utente che le chiede della “corna” che Corona le addebita, Zoe Cristofoli risponde: “Io non ho corna, ci pensa l’avvocato a queste cose. Noi non sprechiamo tempo con nullità che usano il nostro nome per far funzionare notizie false”.

Poco dopo è arrivata anche la replica di Fabrizio Corona che su Telegram ha scritto: “Denuncia pure, poi ti controdenuncio. Ho prove e testimoni. Io non faccio il leccapiedi dei famosi. In 30 anni non hai capito nulla, hai fatto la fine che volevi”.