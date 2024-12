Fabrizio Corona accusa il calciatore francese del Milan Theo Hernandez di aver aggredito e picchiato una ragazza in un locale di Milano mentre era sotto l’effetto della cosiddetta “droga del palloncino”.

Nel suo format su Youtube “Falsissimo”, l’ex re dei paparazzi ha diffuso alcuni estratti di un filmato, girato dalle videocamere a circuito chiuso del locale, in cui si vede un uomo non riconoscibile – ma che secondo Corona è proprio Hernandez – dare uno schiaffetto e poi spintonare una ragazza. Corona afferma che in un altro estratto del video – che non ha voluto mostrare – si vede il calciatore sferrare anche un pugno contro la donna.

Il tutto sarebbe avvenuto dopo che il terzino francese, 27 anni, aveva bevuto molto alcol e inalato da un palloncino del protossido di azoto, sostanza nota anche come “la droga della risata” per l’effetto euforico che provoca. Secondo Corona, molti calciatori ne fanno uso di questa sostanza.

I fatti risalirebbero allo scorso gennaio. Nel locale sarebbe stati presenti anche altri due calciatori del Milan: Davide Calabria e Olivier Giroud (che oggi gioca negli Stati Uniti). Corona sostiene che la società rossonera sarebbe a conoscenza dei fatti ma che non avrebbe denunciato il suo tesserato alle autorità. Glielo avrebbe confermato un dipendente dello stesso club.

L’ex re dei paparazzi mostra un documento che attesterebbe il tentativo di accordo di riservatezza tra il giocatore francese e il proprietario del locale in cui i due si stabilisce che Hernandez lo risarcirà con 65mila euro (ufficialmente per aver danneggiato una parete in cartongesso) in cambio del silenzio sulla vicenda e della promessa di cancellare il video che documenta la violenza. Successivamente, però, il proprietario del locale avrebbe alzato la posta a 800mila euro.

Durante il suo programma in streaming, Corona mostra di aver rintracciato telefonicamente la presunta vittima delle violenze del calciatore, la quale però dice di non voler essere “messa in mezzo” in questa vicenda. L’ex re dei paparazzi racconta di denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Va ricordato che Theo Hernandez è legato sentimentalmente da diversi anni alla modella Zoe Cristofoli, ex fidanzata proprio di Corona, con cui nel 2022 ha anche avuto un figlio.

