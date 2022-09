Totti-Blasi, non c’è l’accordo sulla separazione: si va in tribunale

Fumata nera sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’accordo per una separazione indolore e amichevole tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma è saltato, per cui si andrà in tribunale. Eppure al momento tra i due sembra esserci una calma apparente, che però somiglia più alla quiete prima della tempesta. Tanti gli aspetti che bisognerà mettere nero su bianco, a cominciare ovviamente dall’affido dei figli e dalla spartizione del ricco patrimonio economico e immobiliare.

I rispettivi legali, fermi sulle proprie posizioni, sono pronti a darsi battaglia davanti a un giudice. Secondo il Corriere della Sera, la conduttrice tv avrebbe rifiutato tutte le proposte, anche economicamente laute e vantaggiose, del Pupone. L’aula di tribunale resta dunque l’ultima ma inevitabile spiaggia. Si passa ora ad una sorta di gioco di nervi, nel quale le due parti sono in attesa di vedere chi per primo depositerà il ricorso. Sia Francesco che Ilary si sono affidati ad avvocati di primo piano: Antonio Conte e Anna Maria Bernardini De Pace per Totti, Alessandro Simeone per Blasi.

Dopo la presentazione del ricorso, il giudice fisserà un’udienza, le carte bollate verranno inviate all’altro coniuge che si costituirà formulando le sue richieste. I due vip parleranno quindi con il giudice, poi lo faranno i loro legali. Quindi il magistrato prenderà una decisione provvisoria su ciò che concerne i figli e concederà eventuali assegni di mantenimento. Ci vorranno, con i tempi della giustizia romana, circa sei mesi da quando verrà interpellato. Come spiega Repubblica, per capire le responsabilità della fine di un rapporto servirà invece un’altra causa, la cui posta in palio è il patrimonio di famiglia. In realtà, avendo entrambi concordato il regime di separazione dei beni, la partita sarà più soft di ciò che si pensava.

L’idea di un possibile accordo è precipitata dopo l‘intervista rilasciata da Totti al Corriere, con la quale ha accusato Ilary di aver tradito per prima. Impossibile da accettare per la conduttrice, che da quel momento in poi ha rifiutato tutte le proposte di accordo. Eppure i due continuano a vivere insieme nella mega villa all’Eur. Ovviamente ognuno ha i suoi spazi ed evitano accuratamente di incontrarsi. Blasi dal canto suo non ha alcuna intenzione di mollare le chiavi della lussuosissima dimora, ma Totti potrebbe decide di lasciarla a lei e ai ragazzi.

Il tutto condito con scatti e Storie sui social nei quali i due ostentano una vita normale e serena. Il Pupone è ormai uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, baciandola davanti a tutti, figli compresi, in occasione del compleanno. Dal canto suo Ilary ritiene di essere la parte fortemente lesa nel divorzio. Per questo il muro contro muro continua e l’accordo appare sempre più complesso e lontano.

Leggi anche: “Lui focoso, lei aveva sempre mal di testa”: le ultime rivelazioni di Alex Nuccetelli su Totti-Blasi