Le ultime rivelazioni di Alex Nuccetelli su Francesco Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi querela Alex Nuccetelli, pr e body builder nonché grande amico di Francesco Totti, che continua a rivelare dettagli sulla coppia, giudicati dalla conduttrice “palesemente false” e “diffamatorie”.

A far traboccare la goccia sono state le ultime dichiarazioni di Nuccetelli che nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda su radio Cusano Campus, ha svelato dettagli intimi sulla coppia.

“Francesco è molto focoso e caliente – ha affermato Nuccetelli – e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa’ ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

E ancora: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, ma in questi anni di difficoltà tra i due c’è stato un tacito accordo. Se lui ha avuto dieci storie e lei due o tre ma più durature non fa differenza”.

Nuccetelli, poi, ha aggiunto: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”.

Il pr ha anche parlato di Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex calciatore della Roma: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi”.

“Per Francesco è una fase complicata, non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia” ha poi aggiunto Nuccetelli.

Sulla questione dei Rolex che Ilary avrebbe sottratto a Francesco e sulle ingerenze della famiglia di lei, Nuccetelli ha dichiarato: “Gli orologi di Francesco li conosco, qualcuno l’ho comprato insieme a lui. Se ha denunciato una cosa del genere è perché è arrivato al limite della sopportazione. Non è da lui. So che ha passato momenti molto difficili in quella casa che era stata monopolizzata dalla famiglia Blasi. Fiorella, la madre di Totti, era stata estromessa. Sia lei che il padre e il fratello di Francesco frequentavano molto poco quella casa”.