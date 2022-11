Le nuove rivelazioni di Alex Nuccetelli sul divorzio Totti-Blasi

Mentre è prevista per oggi, venerdì 11 novembre, la seconda udienza del procedimento sulla restituzione dei Rolex e dei gioielli, Alex Nuccetelli, pr e amico di Francesco Totti, torna a parlare del divorzio tra l’ex calciatore della Roma e Ilary Blasi.

Intervistato da Novella 2000, l’ex marito di Antonella Mosetti ha confermato di essere stato querelato da Ilary Blasi per le sue continua rivelazioni, alcune delle quali giudicate false dalla conduttrice, sull’ormai ex coppia: “Capisco poco di questioni legali. Non so se mi ha diffidato o querelato, lo sa il mio avvocato che ha già avuto un’udienza. Secondo la Blasi io propagherei notizie false”.

“Io posso solo dire – ha aggiunto Nuccetelli – che a casa Totti lei ha sempre diretto tutto. Dopo il loro trasferimento nella villa all’Eur la mia amicizia con Francesco, che per me è come un grande amore, è proseguita di nascosto. Ora siamo tornati come fratelli”.

Cronaca / “Mani al collo e minacce mentre i bimbi dormivano”: le rivelazioni di Noemi Bocchi sull’ex marito Gossip / Divorzio Totti-Blasi, l’avvocato Bernardini de Pace lascia l’incarico: “Non mi occupo di borse, scarpe e orologi”

“Totti ha ritrovato la serenità grazie a questa donna (Noemi Bocchi ndr), Francesco ha vissuto anni orribili” ha dichiarato ancora il pr che poi ha parlato della nuova compagna dell’ex calciatore.

“Noemi la conosco da quasi venti anni. Ci siamo confrontati quando si sono conosciuti e lei all’inizio non credeva in lui: sentiva voci in giro secondo cui lui non era affidabile e non voleva avere un’avventura. Lei è una madre ed è una donna responsabile per cui non si è lasciata subito. Lui l’ha corteggiata e poi si sono messi insieme ma il suo matrimonio era già finito. Francesco avrebbe potuto fare la sua vita da single con le più belle donne in circolazione, invece ha fatto una scelta diversa”.

“È rimasta con 3mila follower su Instagram, ha 300mila richieste di persone in attesa di seguirla. Ma non le conosce e non vuole esibire la sua vita. Che è una vita semplice. L’ha dimostrato così e con il suo silenzio. E soprattutto con l’amore che prova per il suo uomo” ha aggiunto Nuccetelli, che poi ha precisato di non aver mai preso un compenso quando è andato in tv a parlare della vita privata di Francesco Totti.