Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Tony Effe torna a parlare del dissing con Fedez e del gossip con Chiara Ferragni. Nella sua autobiografia, Non volevo ma lo sono, infatti, il rapper racconta che all’origine di tutto ci sarebbe il successo da lui ottenuto con l’album Icon. “Appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate” rivela Tony Effe. Il racconto prosegue: “In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente”. Un episodio che il cantante aveva già racconta durante un’intervista.

La situazione sarebbe degenerata con l’entrata in scena di Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, con la quale il rapper è stato fotografato a cena fuori: “Con lei parlavamo tranquillamente, avevamo un buon rapporto ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop”. Fedez non avrebbe gradito e lo avrebbe bloccato ovunque: “Chissà chi ha fatto partire quelle voci. Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partito il dissing”.