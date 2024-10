Taylor Mega contro la sorella Giada: “Si è messa con lo psicopatico del mio ex, sarai sempre la seconda scelta”

Taylor Mega contro la sorella: “Si è messa con lo psicopatico del mio ex”

Taylor Mega non smette di far parlare di sé: dopo aver ribadito per l’ennesima volta che Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, la modella e influencer è volata a Dubai per festeggiare i suoi 31 anni dove, però, ha scoperto di essere stata tradita dalla sorella Giada.

In uno sfogo postato sul suo profilo Instagram, infatti, Taylor Mega ha scritto: “Il premio miglior merda dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”.

Non è chiaro chi sia l’ex al quale fa riferimento l’influencer e che ora frequenterebbe la sorella Giada. Di certo c’è che la modella si è sentita tradita dalla parente.

“Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza” ha aggiunto Taylor Mega.

E ancora: “Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me). Ps. Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po’ di visibilità. La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo”.

Taylor Mega ha successivamente rimosso le stories dal suo profilo ad eccezione di quella in cui ricorda alla sorella che sarà “sempre la seconda scelta”.