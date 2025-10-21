Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sarebbero lasciati o quantomeno starebbero attraversando un periodo di crisi: è quanto rivela Dagospia secondo cui la coppia avrebbe risentito della vicenda dei video intimi diffusi in seguito a un hackeraggio alle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. Dopo la diffusione di alcune foto da parte del magazine Oggi, in cui i due sono ritratti mentre discutono in un ristorante romano, il sito diretto da Roberto D’Agostino scrive: “La coppia è stata messa a dura prova dalla vicenda dei video intimi hackerati e pubblicati in rete”. I due, già da tempo, non si vedono insieme: “È stato un duro impatto, un colpo che metterebbe alla prova chiunque, infatti non è un caso se la 22enne aveva reagito abbandonando i suoi profili social”.

Di recente il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato a Fanpage per la prima volta della vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista. “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa” aveva dichiarato De Martino.

E ancora: “Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte – ha aggiunto De Martino – Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.