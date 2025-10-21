Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Stefano De Martino e Caroline Tronelli in crisi? L’indiscrezione: “La coppia è stata messa a dura prova dalla diffusione dei video intimi”

Immagine di copertina

Il conduttore di "Affari Tuoi" potrebbe essere tornato single

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sarebbero lasciati o quantomeno starebbero attraversando un periodo di crisi: è quanto rivela Dagospia secondo cui la coppia avrebbe risentito della vicenda dei video intimi diffusi in seguito a un hackeraggio alle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. Dopo la diffusione di alcune foto da parte del magazine Oggi, in cui i due sono ritratti mentre discutono in un ristorante romano, il sito diretto da Roberto D’Agostino scrive: “La coppia è stata messa a dura prova dalla vicenda dei video intimi hackerati e pubblicati in rete”. I due, già da tempo, non si vedono insieme: “È stato un duro impatto, un colpo che metterebbe alla prova chiunque, infatti non è un caso se la 22enne aveva reagito abbandonando i suoi profili social”.

Di recente il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato a Fanpage per la prima volta della vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista. “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa” aveva dichiarato De Martino.

E ancora: “Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte – ha aggiunto De Martino – Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez: "Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato figure insopportabili"
Gossip / Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia"
Gossip / I Coma Cose si separano: "Ormai eravamo una coppia solo sul palco"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Fedez: "Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato figure insopportabili"
Gossip / Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia"
Gossip / I Coma Cose si separano: "Ormai eravamo una coppia solo sul palco"
Gossip / Il disco di Tananai finisce nella spazzatura: il gesto della ex Sara Marino scatena le polemiche
Gossip / Kiss cam al concerto dei Coldplay, il Times: "Anche il marito della donna era lì con un’altra"
Gossip / Clizia Incorvaia: "Ho avuto un aborto ma ho dovuto fingere di essere felice"
Gossip / Il Pandoro-gate lo pagano i dipendenti di Chiara Ferragni: “Tre su quattro sono stati mandati via”
Gossip / La "rivoluzione romantica" di Chiara Ferragni: così l'influencer prova a rilanciare il suo brand
Gossip / Monica Bellucci e Tim Burton si separano: l’annuncio della coppia
Gossip / Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: "Se lei era filtrata dalla segretaria di Baudo ci sarà un motivo"
Ricerca