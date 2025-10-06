Icona app
Ultimo aggiornamento ore 14:20
Home » Cronaca
Cronaca

Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli: “Stavo facendo l’amore sotto le coperte”

Immagine di copertina

"Mi è rimasta addosso quella sensazione di sporco": le parole del conduttore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del video intimo con la compagna Caroline Tronelli, rubato dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa” ha dichiarato il conduttore di Affari Tuoi.

“Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte – ha aggiunto De Martino – Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.

Il presentatore ha quindi concluso: “La cosa positiva è che essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca