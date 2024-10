Silvio Campara pronto a investire milioni nelle aziende di Chiara Ferragni

Silvio Campara, il presunto compagno di Chiara Ferragni, sarebbe pronto a investire milioni nelle aziende dell’influencer che nel 2024, in seguito al Pandoro-gate, dovrebbero registrare una flessione nei ricavi.

È quanto afferma il settimanale Gente, secondo cui Fenice (l’azienda di Chiara Ferragni ndr) dovrebbe presentare il bilancio che potrebbe presentare dati differenti a quello del 2023.

“Gli esperti stimano attorno al 40 per cento la flessione dei ricavi” scrive il magazine “dovuta in buona parte alla fuga degli sponsor”.

In soccorso di Chiara Ferragni, però, potrebbero arrivare due uomini: Paolo Barletta e Silvio Campara, Il primo è il “manager che è entrato in Fenice con 15,8 milioni di euro” che avrebbe deciso di non svalutare la sua quota, perché ritiene la crisi “episodica e transitoria”.

Il secondo, invece, è l’imprenditore con il quale l’imprenditrice digitale avrebbe una relazione. E proprio per amore, secondo indiscrezioni, il manager sarebbe pronto a investire “milioni” nelle aziende dell’influencer.

Si tratterebbe di un “investimento ad alto rischio” ma che Campara sarebbe pronto ad affrontare così come già rivelato dal settimanale Oggi di recente. “Credo in lei come imprenditrice e vorrei aiutarla a rilanciare il business” sarebbero state le parole dell’imprenditore.