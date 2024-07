Il consiglio di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni: “Goditi questi 20 milioni e poi rilassati”

Il consiglio di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni

Secondo Selvaggia Lucarelli Chiara Ferragni in questo momento dovrebbe rilassarsi un attimo: è questo il consiglio che la giornalista ha elargito all’influencer nel corso del Paper Fest a Carrara di cui è stata ospite.

“Devo provare a tendere una mano a Chiara Ferragni? Che cosa le direi? Goditi questi 20 milioni che avrai in banca, poi rilassati un attimo. Questo in primis le direi. Perché secondo me il punto è uno. Potrebbe permettersi in questo momento di rilassarsi, potrebbe prendersi una pausa dal mondo dei social e tornare quando questa tempesta mediatica è finita, perché non è ancora passata” ha affermato Selvaggia Lucarelli.

La giornalista continua: “Sono passati quasi 8 mesi da quando tutto è scoppiato. Guardate che è tantissimo, perché di solito le famose sh**storm si consumano nell’arco di 48 ore. Questo è il tempo massimo di durata. Vuol dire che questa non è una normale tempesta, significa che i suoi follower che incidono sulla sua reputazione, si sono sentiti traditi nella fiducia”.

Selvaggia Lucarelli, quindi, ha concluso: “Qui non è come quando un’azienda inciampa su qualcosa di molto grave, ma poi cambia l’amministratore delegato e si rigenera nel giro di poco. Qui è una persona in carne ed ossa che si è identificata con il suo brand, Chiara Ferragni brand è Chiara Ferragni, non c’era altro oltre a lei. Quando crei questo legame emotivo così profondo, li fai entrare in casa e li illudi di far parte della famiglia, poi li tradisci, loro sentono che c’è stato un inganno da parte di un familiare”.