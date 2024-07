Chiara Ferragni tagga l’hotel che la ospita: il resort costretto a limitare i commenti sulla pagina social

Chiara Ferragni tagga l’hotel che la ospita: il resort limita i commenti

La pagina social dell’hotel che ha ospitato Chiara Ferragni a Palma di Maiorca è stata costretta a limitare i commenti dopo che l’influencer aveva taggato l’hotel nelle sue stories Instagram.

L’imprenditrice digitale, infatti, è volata in Spagna per partecipare all’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro. Ferragni, già criticata per essersi fotografata a bordo di una compagnia low cost, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un’immagine dell’hotel taggando il resort e specificando che si trattava di una collaborazione.

La foto, però, come spesso accaduto negli ultimi mesi si è rivelata un boomerang non tanto per l’influencer quanto per i canali social dell’hotel. L’ultimo post dell’albergo di lusso, infatti, è stato inondato di negativi se non addirittura con veri e propri insulti.

“Collaborate con Chiara Ferragni? No, grazie. Andrò in un altro hotel” è uno dei commenti, successivamente rimossi, lasciati sulla pagina Instagram dell’hotel.

Ora, infatti, non è più possibile commentare il post a meno che non si abbia l’autorizzazione da parte della pagina stessa.

“I commenti su questo post sono stati limitati” è infatti il messaggio che appare aprendo l’ultimo post pubblicato dal resort sulla propria pagina.