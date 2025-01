Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni: “Se mi avessi dato ragione”

Mentre imperversano i botta e risposta tra Chiara Ferragni, Fabrizio Corona e indirettamente anche Fedez, Selvaggia Lucarelli commenta con ironia ciò che sta accadendo in queste ore tra i due ex coniugi.

Tutto nasce dalle rivelazioni che Corona ha fatto nel suo programma Youtube Falsissimo in cui ha affermato, tra le altre cose, che Fedez avrebbe avuto un’amante sin dall’inizio della storia con Chiara Ferragni alla quale avrebbe confessato il suo amore pochi minuti prima di convolare a nozze con l’influencer.

Indiscrezioni che sono state confermate anche dalla stessa Chiara Ferragni che in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha di fatto avvalorato la tesi sostenuta da Corona.

Lo stesso Corona, successivamente, ha attaccato l’influencer promettendo di rivelare i suoi tradimenti, incluso quello che sarebbe avvenuto ai danni di Fedez con il collega Achille Lauro.

La vicenda è stata commentata con ironia da Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima ha denunciato il Pandoro-gate, che in una stories del suo profilo Instagram si è rivolta direttamente a Chiara Ferragni: “Se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di cazzo, ecco”.

Tornando seria, poi, la giornalista in una successiva stories ha chiarito: “Non ho scritto nulla in questi giorni di tutta la vicenda Falena (Fedez ndr) per due motivi: il primo è che era uscito un mio podcast su un femminicidio e quello che stava accadendo sul web era violento”.

“In secondo luogo, non ho detto nulla perché l’ilarità e la leggerezza con cui buona parte del web e molte testate hanno accolto questo squallore, meritano una riflessione molto più che due notizie becere di gossip. Insomma ciò che penso di questa vicenda non è esattamente quello che vorreste sentirvi dire”.