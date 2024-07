Roma, svaligiata la casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Ladri in azione nell’abitazione di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: il furto è avvenuto nelle scorse ore a Roma così come reso noto dalla stessa influencer sui social.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Chiara Nasti ha pubblicato tra le stories un’immagine che ritrae diverse scatole di Rolex e cofanetti di gioielli completamente vuoti.

“Prima che lo scrivono i giornali – si legge nella foto – Questa è l’Italia. Pezzi di me**a” scrive l’influencer che avrebbe scoperto il furto intorno alle 17.30 di domenica 14 luglio, una volta rientrata a casa insieme al compagno, il calciatore della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni.

Secondo quanto accertato dalla polizia, i ladri sarebbero entrati nell’appartamento da una finestra nel bagno. Una volta in camera, poi, hanno messo a soqquadro la casa devastando mobili e armadi e aprendo la cassaforte.

Non è chiaro a quanto ammonti il bottino portato via dai ladri tra borse, orologi, scarpe e gioielli. Non è la prima volta che la coppia subisce un furto. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, infatti, erano stati derubati già nel 2022.