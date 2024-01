Chiara Nasti: “Non non sono come le esaurite che stanno attente a tutto”

Chiara Nasti di nuovo al centro delle polemiche: la showgirl, incinta del suo secondo figlio, ha infatti criticato le donne che, durante la gravidanza, seguono alcune accortezze per evitare di mettere a rischio il feto.

Chiara Nasti ha dato la possibilità ai suoi follower di farle alcune domande sul suo profilo Instagram. Un’utente, quindi, le ha chiesto: “Come ti regoli per i capelli in gravidanza? Farai i colpi di sole?”.

In gravidanza, infatti, sono sconsigliate le tinte così come, ad esempio, alcuni alimenti, in particolar modo i cibi non cotti.

L’influencer ha così risposto al quesito: “No, non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco mangio crudo ecc,”.

Già nel corso della prima gravidanza, Chiara Nasti aveva fatto parlare di sé scagliandosi contro le donne che “svaccano” quando sono incinta.

“Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito” aveva scritto sui social.