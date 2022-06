Chiara Nasti di nuovo nella bufera: “Nessun chilo preso in gravidanza, le donne che svaccano non ci credono”

Chiara Nasti contro le donne che “svaccano” in gravidanza

Dopo le polemiche su Zaniolo e il “gamberetto”, Chiara Nasti torna a far parlare di sé: questa volta l’influencer è finita nel mirino dei social per aver criticato le donne in gravidanza che “svaccano”.

La giovane, incinta del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha postato su Intagram una foto che la ritrae con il pancione che ha raccolto diversi commenti da parte dei follower. Tra questi, ce ne era anche uno che metteva in dubbio il fatto che l’influencer non avesse preso chili durante la gravidanza.

“Lei non ha preso chili, certo certo. Cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella, bah” ha scritto un utente. “Nessuno – ha replicato Chiara Nasti – Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Inutile dire che il commento dell’influencer ha subito scatenato una serie di reazioni dei follower, i quali hanno iniziato a criticare la giovane per quello che aveva appena scritto.