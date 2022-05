Non ci sta Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo e attuale compagna del laziale Mattia Zaccagni, dal quale presto avrà un bambino. In molti sui social le hanno chiesto un commento al coro intonato da alcuni tifosi romanisti dopo la vittoria dei giallorossi della Conference League, celebrata con un bagno di folla del popolo giallorosso: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”.

Una provocazione che si riferisce al fatto che l’influencer, oggi incinta del calciatore della Lazio, in passato abbia avuto una relazione con l’autore del gol decisivo nella finale contro il Feyenoord. Coro al quale Zaniolo ha risposto ballando e accennando a un sorriso. Un gesto poco signorile, tanto che il video è subito diventato virale sui social.

L’influencer ha deciso di rispondere a chi gli chiedeva un commento sull’accaduto. Il suo messaggio, pubblicato sui social, non è certo servito a chiudere la questione, anzi ha abbassato ancor di più il livello. Tanto che c’è chi ha parlato di un caso di body shaming nei confronti del calciatore della Roma: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Un messaggio che la Nasti dopo pochi minuti ha cancellato, ma lo screenshot ormai aveva cominciato a girare e ha infiammato le chat dei tifosi della Capitale.

Dieci giorni fa, come ricorderete, Zaccagni e consorte avevano affittato lo stadio Olimpico per il gender reveal, cioè per svelare il sesso del nascituro (un maschietto). Un episodio che aveva scatenato molte polemiche, con tanti utenti che l’hanno definito una cafonata.