Il tradimento della Regina Elisabetta nella serie tv The Crown

La Regina Elisabetta II avrebbe tradito il principe Filippo in passato. È quanto trapela dalla celebre serie tv “The Crown 3” che racconta appunto la vita della sovrana britannica.

Nel quinto episodio della terza stagione si lascia intendere che la Regina abbia avuto un flirt segreto con l’amico e amministratore delle scuderie Lord Porchester, o “Porchie” il nomignolo che aveva scelto per lui.

Nella puntata “incriminata”, in onda da domenica 17 novembre su Netflix, Elisabetta II parte per un mese con Lord Porchester per visitare allevamenti di cavalli da corsa in Francia e negli Stati Uniti.

Lontani dal Regno Unito, la sovrana e “Porchie”, settimo conte di Carnarvon, diventano amici ancora più intimi. E durante il viaggio condividono momenti anche spensierati. Trenta giorni vissuti a visitare fattorie, trascorrendo giornate meno “abbottonate” rispetto a quelle solite di corte.

“I giorni più belli della mia vita”, dice la Regina nella serie tv. Quando il viaggio finisce e i due tornano a Buckingham Palace, la sovrana britannica affronta un dialogo con il marito Filippo, geloso del rapporto che la moglie ha con Lord Porchester.

“Ora che lo hai nominato direttore sportivo lo vedremo spesso da queste parti, buon per te…”, risponde la Regina alle insinuazioni del marito.

“Se hai qualcosa da dire, dilla, altrimenti sono occupata”, risponde perentoria Sua Maestà. Il finale è molto ambiguo, allo spettatore resta il sospetto che effettivamente un tradimento ci sia stato.

Dickie Arbiter, un ex addetto stampa di corte, ha preso le difese della sovrana: “È ridicolo e disgustoso. La regina non avrebbe mai guardato un uomo che non fosse suo marito”.

“The Crown’ è una finzione”, ha detto Arbiter. “Nessuno conosce le conversazioni tra i membri della famiglia reale e le persone raccontano le storie che vogliono, calcando sul sensazionalismo”.

Secondo quanto riporta il Sunday Times, anche se la Regina nella vita reale è rimasta vicina a Porchie fino al giorno della sua morte, in realtà i due erano solo buoni amici.

