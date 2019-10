Il principe William è preoccupato per Harry e Meghan

L’intervista rilasciata dal duca e la duchessa di Sussex sta sollevando non poche questione, da ultima quella della preoccupazione del principe William per Harry e Meghan.

Più nello specifico il duca di Cambridge sarebbe stato toccato dalle parole del fratello e della cognata e oggi si dice “preoccupato” per le pressioni che Harry e Meghan hanno denunciato in occasione del documentario-intervista andato in onda su ITV nella serata del 20 ottobre.

È la BBC a diffondere la notizia della preoccupazione del principe William per Harry e Meghan. Secondo quanto annuncia il canale televisivo britannico, fonti di Buckingham Palace avrebbero lasciato trapelare la profonda apprensione del principe per il fratello minore e per sua moglie.

Il duca di Cambridge, secondo le fonti di Buckingham Palace, riconosce “la situazione di fragilità” del duca e della duchessa di Sussex e spera che la loro vita possa essere più serena rispetto ai tempi travagliati che hanno dovuto fronteggiare negli ultimi mesi.

Nella doppia intervista rilasciata all’amico storico di Harry Tom Bradley, il secondogenito di Carlo e Diana e Meghan Markle avrebbero denunciato con forza gli attacchi subiti dai media britannici, le fake news che li hanno investiti e il conseguente senso di solitudine in cui i due si sarebbero sentiti intrappolati.

Inoltre, sempre in quell’intervista, il principe Harry si è lasciato andare a una confessione che ha fatto tremare Buckingham Palace: il duca di Sussex ha parlato di un rapporto altalenante con il fratello, nonostante negli ultimi mesi il palazzo reale avesse cercato in tutti i modi di arginare i rumors secondo cui la relazione tra i due fratelli fosse al bivio.

Ci sono stati “alti e bassi”, ha detto Harry davanti alle telecamere e aggiungendo che in questo momento i due sarebbero preso “percorsi diversi”.

Il principe Harry imbarazza Buckingham Palace: “Con William percorsi diversi”