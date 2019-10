Tra il principe Harry e il principe William c’è qualcosa che non va

Da mesi si rincorrono le voci di una possibile rottura tra il principe Harry e il fratello, il principe William. Fino ad oggi si è trattato solo di rumors, ma ora ad ammettere che qualcosa tra i due non va è il duca di Sussex.

È tempo di confessioni, a Buckingham Palace. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Harry e Meghan per via di un documentario uscito proprio sulla vita della coppia reale. Si tratta in realtà di un lavoro di un’ora in cui viene raccontato l’ultimo viaggio in Africa dei duchi di Sussex: il primo ufficiale dopo la nascita del piccolo Archie.

Il documentario si intitola “Harry & Meghan: an African journey” ed è stato realizzato da uno degli amici storici del duca di Sussex, Tom Bradley. Nel documentario Harry e Meghan si raccontano e si lasciano andare a confessioni importanti.

Il principe Harry, ad esempio, ha rivelato che con il fratello i rapporti si sono raffreddati. In un primo momento, quando il giornalista gli chiede quanto ci sia di vero nelle voci che vorrebbero i due fratelli sempre più lontani, Harry risponde secco che no, non è vero. Poi, però, spiega meglio e si lascia andare alla verità: “Forti pressioni sulla famiglia reale hanno comunque giocato un ruolo anche nel rapporto con William. Siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi, ma io sarò sempre lì per lui e, come so, lui sarà sempre lì per me”.

Insomma, è innegabile il rapporto che lega i due, ma allo stesso tempo resta difficile poter gestire serenamente il peso della corona. Ed Harry lo ammette. “Non ci vediamo più così spesso come nel passato perché siamo molto impegnati, ma gli voglio molto bene e la maggior parte delle cose che dicono su di noi sono create dal nulla”, ha aggiunto ancora il duca di Sussex.

Il fatto che Harry si sia sbilanciato così tanto potrebbe comportare qualcosa nella vita della famiglia reale. Anche perché, in passato, da palazzo reale hanno cercato in tutti i modi di porre un freno ai vari rumors e a respingere le voci su una possibile rottura.

Pare che le prime schermaglie tra i due fratelli si sarebbero verificate quando Harry ha presentato Meghan a casa. William avrebbe detto al fratello di andarci piano, preoccupato perché il fratello minore sembrava correre un po’ troppo.

Harry non avrebbe preso benissimo la posizione del fratello maggiore e così i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati. Intanto tra qualche giorno Harry e Meghan lasceranno il Regno Unito: per sei settimane si trasferiranno negli Stati Uniti per stare un po’ con la famiglia di Meghan Markle.

