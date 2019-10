Meghan Markle in lacrime: la reazione commovente dei fan sui social (che sorprende la duchessa)

Meghan Markle in lacrime, i fan si stringono attorno alla duchessa di Sussex

Meghan Markle piange in tv. Le sue lacrime sono sincere. La duchessa soffre per le continue intrusioni della stampa nella sua vita privata e, per la prima volta, esterna la sua infelicità in un’intervista esclusiva a ITV. E i fan, commossi, hanno lanciato una mobilitazione social in suo sostegno.

Rimbalza su Twitter l’hashtag #weloveyoumeghan dopo le confessioni dell’ex attrice statunitense. Meghan, infatti, si è aperta con il giornalista Tom Bradby a cui ha ammesso di non stare affatto bene. “Esisto, non vivo”, dice la moglie del principe Harry.

Le fortissime dichiarazioni della duchessa sono state raccolte nel documentario andato in onda domenica 20 ottobre. “Grazie per avermi chiesto se sto bene — dichiara Meghan davanti alla telecamera con gli occhi lucidi, quasi alle lacrime —. Poche persone mi hanno fatto questa domanda”.

Sui social è stata pubblicata un’anteprima della videointervista che in poche ore ha totalizzato milioni di visualizzazioni. I fan che hanno visto la clip hanno voluto dichiarare il proprio supporto a Meghan Markle lanciando l’hashtag #weloveyoumeghan.

Sono più di 70 mila i fan che hanno espresso affetto per la duchessa di Sussex. E tanti hanno anche inviato messaggi privati direttamente a Meghan.

Secondo quanto riporta il Sunday Times, Harry e Meghan avrebbero deciso di prendersi una pausa di “almeno sei settimane”. A causa del forte stress dovuto alla costante attenzione mediatica la coppia pare abbia pensato anche di trasferirsi all’estero. Il domenicale dice in Africa, comunque in un posto lontano dal Regno Unito.

