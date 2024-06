Paolo Virzì rompe il silenzio dopo la lite al ristorante con Micaela Ramazzotti: “Momento doloroso”

Paolo Virzì rompe il silenzio dopo la lite con Micaela Ramazzotti

Il regista Paolo Virzì rompe il silenzio dopo la furibonda lite avvenuta in un ristorante di Roma con l’ex moglie Micaela Ramazzotti durante la quale sarebbero addirittura volati “piatti, posate e sedie”.

Virzì, in un comunicato diffuso dall’avvocata Grazia Volo, non è entrato ovviamente nel merito della vicenda ma ha invocato il diritto alla riservatezza per tutta la sua famiglia e sottolinea quanto Micaela Ramazzotti sia stata importante per la sua vita professionale e privata.

“Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente”.

La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Secondo quanto raccontato da Il Messaggero la lite tra i due ex coniugi sarebbe scoppiata all’interno di un ristorante all’Aventino, a Roma.

L’attrice era in compagnia del suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto (ecco chi è), e della figlia di undici anni avuta con Virzì. Il regista, invece, era con la figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e il figlio 14enne della ex coppia.

In pochi secondi i due avrebbero dato vita un battibecco incentrato proprio sull’imminente divorzio con la situazione che sarebbe presto degenerata.

A peggiorare le cose, sempre secondo quanto scrive Il Messaggero, l’intervento di Pallitto a difesa della sua compagna. “Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati” si legge sul quotidiano.

“Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi” hanno raccontato due clienti del ristorante che hanno aggiunto: “Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”.