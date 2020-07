Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo dopo la rottura ritrovano l’amore

Dopo quattro anni la relazione tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si è bruscamente interrotta nel 2019. Adesso però entrambi, dopo una separazione non priva di strascichi e accuse, sembrano aver ritrovato la serenità. E soprattutto un nuovo amore. Come riportato dal settimanale Chi, infatti, l’attore è stato paparazzato a Roma in compagnia di una ragazza che si chiama Simona. Anche Diana Del Bufalo nel frattempo ha iniziato una nuova relazione. Il fortunato è il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

I fan di Ruffini e Del Bufalo ricorderanno la sorpresa generale che ci fu quando venne annunciata la loro separazione. Una storia durata quattro anni e conclusasi nel 2019, dopo che l’attrice aveva annunciato la rottura con un post sui social: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano”.

