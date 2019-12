Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati, lei su Instagram: “Delusione e immensa sofferenza”

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo”. Con queste parole Diana Del Bufalo ha reso pubblica la fine della sua relazione con l’attore Paolo Ruffini.

“Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto”, ha confessato l’attrice e showgirl.

“Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”, prosegue il post.

“A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere ilsesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”, conclude Diana Del Bufalo.

Le voci sulla rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo circolavano già da alcuni giorni, a causa di una foto pubblicata sempre su Instagram dall’attrice romana, in cui lei appariva triste e con gli occhi rossi e dichiarava di aver sentito la necessità di farsi sostenere psicologicamente.

“Non sto passando un periodo facile”, scriveva in quell’occasione. “Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono conosciuti durante il programma tv Colorado. All’epoca l’attore era sposato con Claudia Campolongo e sulla fine di questa relazione si è scritto molto sulla cronaca rosa. Diana Del Bufalo tuttavia ha sempre dichiarato di aver iniziato la sua storia d’amore con Paolo dopo la fine del suo matrimonio.