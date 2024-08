Il durissimo attacco di Paola Ferrari a Elodie: “Non si lotta contro il patriarcato mostrando il lato b”

Paola Ferrari contro Elodie: “Non si lotta mostrando il lato b”

Paola Ferrari si scaglia nuovamente contro Elodie dopo le parole di quest’ultima su Giorgia Meloni, i diritti civili e la libertà di esporre il proprio corpo dove e quando vuole.

In un post sul suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato un meme riguardante proprio la cantante in cui si legge “Elodie mentre lotta contro il patriarcato”, la giornalista ha scritto: “Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole , ma rivendicare la lotta al Patriarcato è la libertà delle delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto. Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi”.

Non è la prima volta che Paola Ferrari attacca Elodie. La giornalista, infatti, aveva già criticato la cantante nel corso della trasmissione La volta buona durante la quale aveva affermato: “Tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma”.