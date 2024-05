Paola Ferrari contro Elodie: “Se vuoi mettiti in tanga, ma non usare la scusa della libertà” | VIDEO

Paola Ferrari contro Elodie: “Non usare la scusa della libertà”

Paola Ferrari attacca nuovamente Elodie: la giornalista e conduttrice, infatti, ha criticato la cantante nel corso de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

La presentatrice era già entrata in polemica con l’interprete per le pose sexy e gli abiti succinti. Polemica che è stata riproposta nel corso del programma durante il quale è stata mostrata anche una clip della cantante.

“Bella… Quanto è bella” ha esordito Paola Ferrari con la conduttrice Caterina Balivo che ha quindi aggiunto: “È anche bravissima, tiene la scena”.

E qui è iniziata la prima polemica. “Bravissima non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ed è bellissima, ecco” ha replicato Paola Ferrari.

“So che non ti piacciono queste mise audaci, però se ci pensi anche la Carrà e Mina erano molto trasgressive. Elodie non è che sta facendo” ha dichiarato la conduttrice, che però è stata subito interrotta da Paola Ferrari. “Non mi dire queste cose perché soffro. Tu non mi puoi parlare della Carrà e di Mina. Io perché me la sono presa con Elodie, che trovo bellissima?”.

pensa parlare di libertà della donna e poi dire a Elodie ciò che deve o non deve fare, il modo in cui si deve vestire e di cosa deve parlare… pic.twitter.com/wPEdbn3Tfq — manu (@manu_ellll) May 6, 2024

Quindi si è arrivati al fulcro della questione con Paola Ferrari che ha continuato: “Perché tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma”.