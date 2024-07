La rivelazione di Ornella Vanoni sul fidanzato di Mahmood: chi è il presunto compagno del cantante

La rivelazione di Ornella Vanoni sul fidanzato di Mahmood: chi è

La rivelazione di Ornella Vanoni sul fidanzato di Mahmood fa esplodere il gossip sull’identità del presunto compagno del cantante vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo.

Nel corso del podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli 2046 del quale era ospite insieme a Fabio Fazio, infatti, Ornella Vanoni ha affermato: “Se sono stata a casa di Mahmood a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”.

Una vera e propria gaffe dal momento che Mahmood non ha mai fatto outing né parlato di un suo presunto fidanzato. Anzi, il cantante di recente in un’intervista aveva affermato di essere single.

“Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza”.

Le dichiarazioni di Ornella Vanoni, però, hanno comunque fatto esplodere il gossip: in molti, infatti, ora si chiedono chi sia questo presunto fidanzato di Mahmood.

Già diverso tempo fa il sito Gay.it aveva parlato di Noah Oliveira come possibile fidanzato di Mahmood. “Gay.it ha saputo da ambienti vicini ai protagonisti che sì, Mahmood e Noah sono attualmente insieme, si frequentano, sono fidanzati, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia, compagni, trottolini amorosi”.

Chi è Noah Oliveira

Ma chi è Noah Oliveira? Di lui non si sa molto se non che di lavoro fa il modello. Quel che è certo, però, è che Noah, così come si evince dal suo profilo Instagram, lavora per un’agenzia la cui sede si trova proprio a Berlino, la stessa città menzionata da Ornella Vanoni nella sua intervista.