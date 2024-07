Ornella Vanoni e la rivelazione sul fidanzato di Mahmood

Gaffe di Ornella Vanoni che ha fatto un outing involontario al collega Mahmood parlando del suo fidanzato e svelando anche qualche dettaglio in più sulla sua identità.

La cantante era ospite insieme a Fabio Fazio del podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli 2046 dal titolo Che tempo faceva e dedicata per l’appunto ai protagonisti del programma Che tempo che fa.

Durante la puntata Ornella Vanoni ha raccontato di essere stata a cena a casa di Mahmood rivelando che a cucinare fosse stato il suo fidanzato (ecco di chi si tratta).

Quando Fabio Fazio ha chiesto alla cantante: “Hai detto che sei stata a casa di Mahmood a mangiare. Ha cucinato lui?”. Ornella Vanoni ha risposto: “No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”.

Chi è il fidanzato di Mahmood

Una gaffe vera e propria dal momento che il cantante, vincitore di due Festival di Sanremo, non ha mai parlato apertamente della sua omosessualità o presunta tale.

Nei mesi scorsi, inoltre, Mahmood si dichiarava ancora single e di certo non aveva mai parlato apertamente di un fidanzato.

“Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza” aveva affermato in un’intervista.