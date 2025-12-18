Natale di tensione in casa Totti: “I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller”

È un Natale ricco di tensione quello che appresterebbero a vivere Francesco Totti, Noemi Bocchi, Ilary Blasi e Bastian Muller. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, infatti, i due ex coniugi sarebbero ancora ai ferri corti, sia per motivi personali che legali. “Le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle” scrive il magazine, secondo cui, a peggiorare le cose, vi sarebbe il rifiuto da parte dei tre figli dell’ex giocatore della Roma, Chanel, Isabel e Christian, a trascorrere parte delle festività insieme al padre. “Il motivo? – scrive ancora Oggi – La presenza di Noemi, con cui non si sentirebbero a proprio agio”.

“Il Capitano dovrà quindi fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”. Francesco Totti, inoltre, si sarebbe innervosito dopo la decisione di Ilary Blasi di portare le figlie a Francoforte: “Pare che il Capitano abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary”. Di recente, oltre alla separazione, i due si sono scontrati in tribunale tramite i rispettivi avvocati per il presunto caso di abbandono di minore denunciato da Ilary Blasi da parte di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Per la vicenda la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’ex calciatore della Roma con i legali di Ilary Blasi che si sarebbero opposti.