Cronaca

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?”

L'ex calciatore è accusato, insieme alla compagna Noemi Bocchi, di abbandono di minore

di Niccolò Di Francesco
Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che vede Francesco Totti accusato, insieme alla compagna Noemi Bocchi, di abbandono di minore dopo un esposto presentato dall’ex moglie Ilary Blasi. Per la vicenda, la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’ex calciatore della Roma con i legali di Ilary Blasi che si sarebbero opposti presentando, agli atti dell’inchiesta, una chat intercorsa tra i due ex coniugi. A scrivere a Francesco Totti è la conduttrice: “Francesco, ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni???”.

I magistrati hanno chiesto l’archiviazione poiché non vi è stato un reale pericolo per i minori: Isabel, la figlia più piccola di Totti e Blasi, infatti, era in casa con i figli di Noemi Bocchi, aveva un telefono per chiamare eventualmente il padre mentre la babysitter, pur non essendo fisicamente nell’abitazione, era “verosimilmente” disponibile a recarsi nella casa abitando nello stesso palazzo.

Secondo quanto ricostruito, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti di casa per una cena lasciando soli in casa i rispettivi figli di 7, 9 e 11 anni. Da quello che scrive La Repubblica, però, emerge anche che un dirigente di polizia avrebbe chiamato Francesco Totti per avvertirlo di una volante arrivata sotto casa sua. Il tutto avviene intorno alle 22.56 quando Ilary Blasi, sentendo la figlia, si rende conto che si trova in casa senza il padre. Avvertita la madre, l’ex suocera di Totti chiama il 112 riferendo che ci sono tre minori da soli in casa e affermando di essere spaventata perché la nipote in passato ha avuto una crisi respiratoria. La volante arriva intorno alle 23.20 ma resta nel piazzale. Nel frattempo identifica e lascia salire nell’appartamento Cristian, il primogenito di Totti e Blasi. Alle 23.57 arriva la tata, che abita nello stesso palazzo, la quale afferma di essere stata sempre lì, dalle “21 a mezzanotte”.

A mezzanotte Totti e Noemi rincasano e solo all’ora la polizia entra nell’appartamento. Nell’abitazione della coppia, oltre ai tre minori, c’è la tata. L’ex calciatore della Roma afferma che i bambini erano sempre sotto la supervisione della donna. Ma, come sottolinea la Procura, Totti e la tata hanno fornito due versioni contrastanti tra loro. Da qui nasce la contrapposizione tra Totti e l’ex moglie. Per la procura di Roma, tuttavia, i bambini non sono mai stati in pericolo: una posizione che la conduttrice non condivide.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
