Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: la Procura chiede di archiviare, Ilary Blasi si oppone

Non solo Francesco Totti: anche la compagna Noemi Bocchi è indagata per abbandono di minore aperta dopo la denuncia di Ilary Blasi, che ha accusato l’ormai ex marito Francesco Totti di aver lasciato da sola in casa la figlia Isabel. È quanto scrive La Repubblica, secondo cui la Procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento: richiesta alla quale si sarebbero opposti i legali di Ilary Blasi con la sentenza che è attesa per il primo dicembre. Che Totti fosse indagato era già cosa nota: finora, però, non era emerso che anche Noemi Bocchi fosse accusata dello stesso reato mentre alla tata è contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. I magistrati hanno chiesto l’archiviazione poiché non vi è stato un reale pericolo per i minori: Isabel, la figlia più piccola di Totti e Blasi, infatti, era in casa con i figli di Noemi Bocchi, aveva un telefono per chiamare eventualmente il padre mentre la babysitter, pur non essendo fisicamente nell’abitazione, era “verosimilmente” disponibile a recarsi nella casa abitando nello stesso palazzo.

Secondo quanto ricostruito, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti di casa per una cena lasciando soli in casa i rispettivi figli di 7, 9 e 11 anni. Da quello che scrive La Repubblica, però, emerge anche che un dirigente di polizia avrebbe chiamato Francesco Totti per avvertirlo di una volante arrivata sotto casa sua. Il tutto avviene intorno alle 22.56 quando Ilary Blasi, sentendo la figlia, si rende conto che si trova in casa senza il padre. Avvertita la madre, l’ex suocera di Totti chiama il 112 riferendo che ci sono tre minori da soli in casa e affermando di essere spaventata perché la nipote in passato ha avuto una crisi respiratoria. La volante arriva intorno alle 23.20 ma resta nel piazzale. Nel frattempo identifica e lascia salire nell’appartamento Cristian, il primogenito di Totti e Blasi. Alle 23.57 arriva la tata, che abita nello stesso palazzo, la quale afferma di essere stata sempre lì, dalle “21 a mezzanotte”.

A mezzanotte Totti e Noemi rincasano e solo all’ora la polizia entra nell’appartamento. Nell’abitazione della coppia, oltre ai tre minori, c’è la tata. L’ex calciatore della Roma afferma che i bambini erano sempre sotto la supervisione della donna. Ma, come sottolinea la Procura, Totti e la tata hanno fornito due versioni contrastanti tra loro. Da qui nasce la contrapposizione tra Totti e l’ex moglie. Per la procura di Roma, tuttavia, i bambini non sono mai stati in pericolo: una posizione che la conduttrice non condivide.