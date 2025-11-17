Icona app
Gossip

Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa: lite per l’affitto e accuse di danni al proprietario di casa

Credit: AGF

La decisione sarebbe arrivata dopo un periodo di tensioni con il proprietario

di Niccolò Di Francesco
Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano per via di alcune incomprensioni con il proprietario dell’appartamento situato in piazza Stefano Jacini, a Roma Nord. È quanto rivela Il Messaggero, secondo cui l’ex capitano della Roma avrebbe lamentato un serio problema di inflitrazioni d’acqua che lo avrebbe costretto a pagare, di tasca sua, un intervento di manutenzione straordinaria. Soldi che poi l’ex calciatore ha scalato dai canoni di locazione. Diversa, però, la versione fornita dal proprietario dell’attico, secondo cui l’appartamento sarebbe stato danneggiato dalla coppia che vive lì da circa tre anni. L’uomo, dunque, ritiene di avere diritto al pagamento di tutte le mensilità arretrate.

La questione è stata affidata ai legali: ora bisognerà capire se verrà trovato un accordo o se si renderà necessaria una causa. Francesco Totti e Noemi Bocchi, nonostante il contratto d’affitto non fosse ancora scaduto, hanno comunque deciso di trasferirsi altrove, sempre in zona Roma Nord. I due avrebbero optato per una villa, in via degli Orti della Farnesina, situata all’interno di un comprensorio dove vivono diversi personaggi noti, da Paolo Bonolis a Fiorello. Secondo le indiscrezione, la coppia avrebbe optato per una formula “rent to buy”, ovvero la possibilità di acquistare l’immobile a un prezzo prestabilito entro un periodo concordato.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca